Производитель / Поставщик SIRIT № Производителя 269652215 Наименование Переходник с резьбы M22x1.5 на резьбу M16x1.5 (наружная/внутренняя резьба)

Если вы хотите купить переходник с резьбы M22x1.5 на резьбу M16x1.5 (наружная внутренняя резьба), просто позвоните нам! Применяется на FE 240-26, FE 280-18, FE 280-22, FE 280, FE 240-18, FE 240-22. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю SIRIT с артикулом 269652215. У данной детали есть аналоги с номерами: 0009905168, 0019907368, 022107139700, 07618760, 07618760A, 07618770, 07618770A. Соединители и переходники в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные соединители и переходники с гарантией от производителя SIRIT.