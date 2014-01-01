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Переходник с резьбы M22x1.5 на резьбу M16x1.5 (наружная/внутренняя резьба) артикул 269652215 SIRIT в Алматы

Переходник с резьбы M22x1.5 на резьбу M16x1.5 (наружная/внутренняя резьба)
Производитель / Поставщик SIRIT
№ Производителя 269652215
Наименование Переходник с резьбы M22x1.5 на резьбу M16x1.5 (наружная/внутренняя резьба)
Если вы хотите купить переходник с резьбы M22x1.5 на резьбу M16x1.5 (наружная внутренняя резьба), просто позвоните нам! Применяется на FE 240-26, FE 280-18, FE 280-22, FE 280, FE 240-18, FE 240-22. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю SIRIT с артикулом 269652215. У данной детали есть аналоги с номерами: 0009905168, 0019907368, 022107139700, 07618760, 07618760A, 07618770, 07618770A. Соединители и переходники в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные соединители и переходники с гарантией от производителя SIRIT.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Переходник с резьбы M22x1.5 на резьбу M16x1.5 (наружная/внутренняя резьба) SIRIT с артикулом 269652215 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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Популярные

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