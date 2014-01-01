Производитель / Поставщик SHACMAN № Производителя 281002315 Наименование Датчик положения коленвала и ТНВД WP10/12 (61528100315/612630060035) SHAANXI

Запчасть датчик положения коленвала и ТНВД WP10/12 (61528100315/612630060035) SHAANXI представлена по производителю SHAANXI с артикулом 0281002315. У данной детали есть аналоги с номерами: 0281002315, 0281002315, 200178, 633321, 0261210151, 0281002742, 337031. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик положения коленвала и ТНВД WP10/12 (61528100315/612630060035) SHAANXI на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SHAANXI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.