|Производитель / Поставщик
|SE-M
|№ Производителя
|14892
|Наименование
|Сальник ступицы BPW ECO Plus 8-9t (кольцо полиамидное)
|Наружный диаметр [мм]
|160
|Внутренний диаметр
|122
|Высота [мм]
|8,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Сальник ступицы BPW ECO Plus 8-9t (кольцо полиамидное) производителя SE-M с артикулом 14892 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита