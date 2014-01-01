|Производитель / Поставщик
|SE-M
|№ Производителя
|14574
|Наименование
|Тяга рулевая продольная Scania 4s/R-series (4х4, 6х6) L=1063 mm
|Длина [мм]
|1062
|Размер резьбы
|M24X1,5
|Размер конуса [мм]
|30
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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