|Производитель / Поставщик
|SE-M
|№ Производителя
|13920
|Наименование
|Защита тормозная. комплект, SN4218 BPW95 ECO Drum 99.00.000.1.23 BPW
|Наружный диаметр [мм]
|445
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