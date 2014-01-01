Производитель / Поставщик SE-M № Производителя 13912 Наименование Рычаг КПП Scania 2147948 Длина [мм] 82 Размер резьбы M10X1,5

Запчасть рычаг КПП Скания 2147948 представлена по производителю SE-M с артикулом 13912. У данной детали есть аналоги с номерами: 13912, 13912, 13912. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия рычаг КПП Скания 2147948 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя SE-M. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.