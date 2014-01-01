Наружный диаметр 1 [мм] 15,75

Если вы хотите купить втулка оси рычага КПП Вольво ФШ 12/ФМ 12 (пластик), просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю SE-M с артикулом 11983. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SE-M.