Внутренняя резьба [мм] M6X1 Внутренняя резьба 1(мм) M14X1,5

Запчасть кронштейн кабины Рено Премиум/Керакс представлена по производителю SE-M с артикулом 11978. У данной детали есть аналоги с номерами: 11978, 11978, 11978. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кронштейн кабины Рено Премиум/Керакс на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SE-M. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.