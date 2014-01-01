|Производитель / Поставщик
|SE-M
|№ Производителя
|11955
|Наименование
|Вилка выключения сцепления DAF CF75 /IV, CF85 /IV, XF95/105 (1438641) SEM
|Ширина [мм]
|70
|Вес [кг]
|3,690
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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