Производитель / Поставщик SE-M № Производителя 11955 Наименование Вилка выключения сцепления DAF CF75 /IV, CF85 /IV, XF95/105 (1438641) SEM Ширина [мм] 70 Вес [кг] 3,690

Запчасть вилка выключения сцепления Даф CF 75 IV CF 85 IV XF 95 105 (1438641) SEM представлена по производителю SE-M LASTIK с артикулом 11955. У данной детали есть аналоги с номерами: 11955, 11955. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия вилка выключения сцепления Даф CF 75 IV CF 85 IV XF 95 105 (1438641) SEM на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SE-M LASTIK. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.