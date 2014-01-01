Производитель / Поставщик SE-M № Производителя 11954 Наименование Вилка выключения сцепления DAF 95XF (1392537) SEM Ширина [мм] 140 Вес [кг] 3,315

Запчасть вилка выключения сцепления Даф 95XF (1392537) SEM представлена по производителю SE-M LASTIK с артикулом 11954. У данной детали есть аналоги с номерами: 11954, 11954, 1391637, 050295, 550072, 1316304, 1392537. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия вилка выключения сцепления Даф 95XF (1392537) SEM на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SE-M LASTIK. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.