Длина [мм] 71,5

Запчасть ремкомплект (полный) сайлентблока задней подвески Неоплан (11014444S1) SEM представлена по производителю SE-M с артикулом 11838. У данной детали есть аналоги с номерами: 11838, 11838, 225001, 1578133. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект (полный) сайлентблока задней подвески Неоплан (11014444S1) SEM на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SE-M. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.