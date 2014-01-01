|Производитель / Поставщик
|SE-M
|№ Производителя
|11823
|Наименование
|SEM11823_сайлентблок реактивной тяги !концы 84x18/21x115 \Volvo FM9/12
|Наружный диаметр [мм]
|84
|Внутренний диаметр
|18
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|21
|Расст. между отверст. 1 / Расст между отв. 2
|115
|Толщина [мм]
|24
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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