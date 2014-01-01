|Производитель / Поставщик
|SE-M
|№ Производителя
|11795
|Наименование
|Подушка двигателя Рено Магнум Renault Magnum задняя
|Длина [мм]
|226
|Расст. между отверст. 1 / Расст между отв. 2
|188
|Диаметр точек крепления [мм]
|14,5
|Внутренняя резьба [мм]
|M20X2,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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