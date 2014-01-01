Размер конуса [мм] 28,6

Запчасть рулевая тяга продольная 563мм Вольво FH/ФМ 12 8x2/4 8x4/4 20374831 представлена по производителю SE-M LASTIK с артикулом 11779. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить рулевая тяга продольная 563мм Вольво FH/ФМ 12 8x2/4 8x4/4 20374831, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SE-M LASTIK. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.