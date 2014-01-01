|Производитель / Поставщик
|SE-M
|№ Производителя
|11779
|Наименование
|Рулевая тяга продольная 563мм Volvo FH/FM12 8x2/4 8x4/4 20374831
|Длина [мм]
|565
|Размер резьбы
|M20X1,5
|Размер конуса [мм]
|28,6
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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