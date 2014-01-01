Производитель / Поставщик SE-M № Производителя 11772 Наименование Гайка стремянки M20x1.5 мм Размер резьбы M20X1,5 Вес [кг] 0,090

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