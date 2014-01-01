Производитель / Поставщик SE-M № Производителя 11771 Наименование Гайка М18x1,5 Размер резьбы M18X1,5 Вес [кг] 0,065

Если вы хотите купить гайка М18x1 5, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю SE-M с артикулом 11771. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SE-M.