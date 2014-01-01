|Производитель / Поставщик
|SE-M
|№ Производителя
|11760
|Наименование
|Подушка КПП Scania P/R/4-Series 11760,SE-M
|Наружная резьба [мм]
|4XM16X2
|Внутренняя резьба [мм]
|M14X2
|Длина резьбы [мм]
|55
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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