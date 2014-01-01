Внутренний диаметр 25 Внутренний диаметр 2 (мм) 25 Наружный диаметр [мм] 50

Запчасть цилиндр подъема кабины Даф XF 95/XF 105 11740 представлена по производителю SE-M с артикулом 11740. У данной детали есть аналоги с номерами: 11740, 050352, 1444742, 1444742R, 40348, 565115, 974932. Запчасти системы подъема кабины в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия цилиндр подъема кабины Даф XF 95/XF 105 11740 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти системы подъема кабины с гарантией от производителя SE-M. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.