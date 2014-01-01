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Цилиндр подъема кабины DAF XF95/XF105 11740 артикул 11740 SE-M в Алматы

11740 SE-M Цилиндр подъема кабины DAF XF95/XF105 11740
Производитель / Поставщик SE-M
№ Производителя 11740
Наименование Цилиндр подъема кабины DAF XF95/XF105 11740
Расст. между отверст. 1 / Расст между отв. 2 861
Высота подъема [мм] 525
Внутренний диаметр 25
Внутренний диаметр 2 (мм) 25
Наружный диаметр [мм] 50
Запчасть цилиндр подъема кабины Даф XF 95/XF 105 11740 представлена по производителю SE-M с артикулом 11740. У данной детали есть аналоги с номерами: 11740, 050352, 1444742, 1444742R, 40348, 565115, 974932. Запчасти системы подъема кабины в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия цилиндр подъема кабины Даф XF 95/XF 105 11740 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти системы подъема кабины с гарантией от производителя SE-M. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Цилиндр подъема кабины DAF XF95/XF105 11740 производителя SE-M с артикулом 11740 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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