Производитель / Поставщик SE-M № Производителя 11734 Наименование Патрубок интеркулера RVI Kerax Длина [мм] 193 Диаметр [мм] 80

Запчасть патрубок интеркулера Рено Керакс представлена по производителю SE-M с артикулом 11734. У данной детали есть аналоги с номерами: 11734, BCR133A, 09695720, 960039, 17347, FCR133A, FIS16. Патрубки системы охлаждения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия патрубок интеркулера Рено Керакс на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные патрубки системы охлаждения с гарантией от производителя SE-M. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.