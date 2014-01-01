Длина [мм] 235

Запчасть патрубок охладитель масла Даф представлена по производителю SE-M с артикулом 11727. У данной детали есть аналоги с номерами: 11727, 11727, 20080228015, 820548, 2217018B, 020121286609, 143206402. Патрубки системы охлаждения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия патрубок охладитель масла Даф на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные патрубки системы охлаждения с гарантией от производителя SE-M. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.