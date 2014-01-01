Высота [мм] 380

Запчасть патрубок МАН 22*22*380 11708 S-em представлена по производителю SE-M с артикулом 11708. У данной детали есть аналоги с номерами: 11708, 11708. Патрубки системы охлаждения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия патрубок МАН 22*22*380 11708 S-em на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные патрубки системы охлаждения с гарантией от производителя SE-M. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.