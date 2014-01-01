|Производитель / Поставщик
|SE-M
|№ Производителя
|11708
|Наименование
|Патрубок MAN 22*22*380 11708, S-em
|Внутренний диаметр
|22
|Внутренний диаметр 1(мм)
|22
|Высота [мм]
|380
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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