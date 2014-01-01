Производитель / Поставщик SE-M № Производителя 11649 Наименование насос подъема кабины Iveco AD/AT/AS Stralis, AD/AT Trakker Внутренняя резьба [мм] M10X1,5 Наружная резьба [мм] M12X1,5

Запчасть насос подъема кабины Ивеко AD/AT/AS Стралис AD/AT Траккер представлена по производителю SE-M с артикулом 11649. У данной детали есть аналоги с номерами: 11649, 253068, 954178, 30750000, 1194101, 686231, 1592939. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия насос подъема кабины Ивеко AD/AT/AS Стралис AD/AT Траккер на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SE-M. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.