|Производитель / Поставщик
|SE-M
|№ Производителя
|11649
|Наименование
|насос подъема кабины Iveco AD/AT/AS Stralis, AD/AT Trakker
|Внутренняя резьба [мм]
|M10X1,5
|Наружная резьба [мм]
|M12X1,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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