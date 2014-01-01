|Производитель / Поставщик
|SE-M
|№ Производителя
|11647
|Наименование
|Насос подъема кабины DAF ATI
|Внутренняя резьба [мм]
|M10X1
|Наружная резьба [мм]
|M14X1,5
|Наружная резьба 1 [мм]
|M12X1,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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