Внутренний диаметр 25 Внутренний диаметр 2 (мм) 40 Наружный диаметр [мм] 60

Запчасть цилиндр подъема кабины Скания P-G R T Серия (CP) (1720927) SEM представлена по производителю SE-M LASTIK с артикулом 11644. У данной детали есть аналоги с номерами: 11644, 11644, 210093, 030092, 1573891. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия цилиндр подъема кабины Скания P-G R T Серия (CP) (1720927) SEM на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SE-M LASTIK. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.