|Производитель / Поставщик
|SE-M
|№ Производителя
|11644
|Наименование
|Цилиндр подъема кабины Scania P-/G-/R-/T- Series (CP) (1720927) SEM
|Расст. между отверст. 1 / Расст между отв. 2
|496
|Высота подъема [мм]
|332
|Внутренний диаметр
|25
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|40
|Наружный диаметр [мм]
|60
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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