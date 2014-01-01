Производитель / Поставщик SE-M № Производителя 11632 Наименование Вилка сцепления Scania 2/3/4/P/G/R/T серия в сборе Вес [кг] 2,950

Запчасть вилка сцепления Скания 2/3/4/P/G/R/T серия в сборе представлена по производителю SE-M с артикулом 11632. У данной детали есть аналоги с номерами: 11632, 11632, 210215, 469508, 469508. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия вилка сцепления Скания 2/3/4/P/G/R/T серия в сборе на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SE-M. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.