Длина [мм] 50

Запчасть втулка шкворня поворотного кулака МАН ТГМ ТГА/ТГС F 7/8/9 F/M 90 F/M/L 2000 (81.93020.0460) Sem представлена по производителю SE-M с артикулом 11630. У данной детали есть аналоги с номерами: 11630, 11630, 11630, 291128, 563260, 113108801, 2760528. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия втулка шкворня поворотного кулака МАН ТГМ ТГА/ТГС F 7/8/9 F/M 90 F/M/L 2000 (81.93020.0460) Sem на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SE-M. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.