Размер резьбы 1 M26X1,5

Запчасть наконечник рулевой тяги Вольво ФШ 12 (L=88 мм M26x1.5R) (20374698) SEM представлена по производителю SE-M с артикулом 11569. У данной детали есть аналоги с номерами: 11569, 11569. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник рулевой тяги Вольво ФШ 12 (L=88 мм M26x1.5R) (20374698) SEM на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SE-M. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.