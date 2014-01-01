Производитель / Поставщик SE-M № Производителя 11567 Наименование Наконечник рулевой тяги Volvo FH12 (L=141 мм, M30x1.5R) (3093647) SEM Длина [см] 140 Размер резьбы M20X1,5

Запчасть наконечник рулевой тяги Вольво ФШ 12 (L=141 мм M30x1.5R) (3093647) SEM представлена по производителю SE-M с артикулом 11567. У данной детали есть аналоги с номерами: 11567, 11567, 1987431056, 1987432056, AF4490A, E922LI, LA65. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник рулевой тяги Вольво ФШ 12 (L=141 мм M30x1.5R) (3093647) SEM на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SE-M. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.