Производитель / Поставщик SE-M № Производителя 11360 Наименование Вилка выключения сцепления Volvo FH12 (1993-2005), FM12 (2001-2005) (1667058) Sem Размер резьбы M12X1,5 Длина [мм] 165

Запчасть вилка выключения сцепления Вольво ФШ 12 (1993-2005) ФМ 12 (2001-2005) (1667058) Sem представлена по производителю SE-M с артикулом 11360. У данной детали есть аналоги с номерами: 11360, 51065009492, 11360, 11360, BK2187711WP, 20160228662, DP118. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия вилка выключения сцепления Вольво ФШ 12 (1993-2005) ФМ 12 (2001-2005) (1667058) Sem на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SE-M. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.