|Производитель / Поставщик
|SE-M
|№ Производителя
|11360
|Наименование
|Вилка выключения сцепления Volvo FH12 (1993-2005), FM12 (2001-2005) (1667058) Sem
|Размер резьбы
|M12X1,5
|Длина [мм]
|165
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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