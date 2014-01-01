Производитель / Поставщик SE-M № Производителя 11332 Наименование Гайка ступицы M80x1.5\ MB Actros/Axor/Atego Размер резьбы M80X1,5

Запчасть гайка ступицы M80x1.5\Мерседес Актрос/Аксор/Атего представлена по производителю SE-M с артикулом 11332. У данной детали есть аналоги с номерами: 11332, 11332. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия гайка ступицы M80x1.5\Мерседес Актрос/Аксор/Атего на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SE-M. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.