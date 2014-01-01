Производитель / Поставщик SE-M № Производителя 11301 Наименование Корпус бортового редуктора Мерседес Актрос Аксор Высота [мм] 282 Высота 1 [мм] 260

Запчасть корпус бортового редуктора Мерседес Актрос Аксор представлена по производителю SE-M с артикулом 11301. Применяется на Mercedes Actros, Мерседес Актрос, Мерседес Аксор, Mercedes Axor. У данной детали есть аналоги с номерами: 0003500433, 175509, 469488, 60171168. Запчасти мостов и редукторов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить корпус бортового редуктора Мерседес Актрос Аксор, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти мостов и редукторов с гарантией от производителя SE-M. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.