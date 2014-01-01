Производитель / Поставщик SE-M № Производителя 1129 Наименование Захват седельного устройства Вес [кг] 1,893

Запчасть захват седельного устройства представлена по производителю SE-M LASTIK с артикулом 1129. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить захват седельного устройства, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SE-M LASTIK. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.