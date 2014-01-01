|Производитель / Поставщик
|SE-M
|№ Производителя
|11213
|Наименование
|Патрубок интеркулера силикон. D=81-98 L=174 Scania 4/P/G/R/T серия
|Внутренний диаметр
|80
|Длина [мм]
|180
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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