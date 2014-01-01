Производитель / Поставщик SE-M № Производителя 11213 Наименование Патрубок интеркулера силикон. D=81-98 L=174 Scania 4/P/G/R/T серия Внутренний диаметр 80 Длина [мм] 180

Запчасть патрубок интеркулера силикон. D=81-98 L=174 Скания 4/P/G/R/T серия представлена по производителю SE-M с артикулом 11213. У данной детали есть аналоги с номерами: 11213 Патрубки системы охлаждения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия патрубок интеркулера силикон. D=81-98 L=174 Скания 4/P/G/R/T серия на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные патрубки системы охлаждения с гарантией от производителя SE-M. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.