Длина [мм] 110

Запчасть патрубок ретарды Даф D-50*55*110 представлена по производителю SE-M с артикулом 11191. У данной детали есть аналоги с номерами: 11191, 11191, 3463300019S, 396202, 24662, 81363056004, 020568. Патрубки системы охлаждения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия патрубок ретарды Даф D-50*55*110 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные патрубки системы охлаждения с гарантией от производителя SE-M. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.