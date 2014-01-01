Производитель / Поставщик SE-M № Производителя 11173 Наименование Патрубок интеркулера D=85 L=200 MB Actros/Axor Внутренний диаметр 85 Длина [мм] 200

Запчасть патрубок интеркулера D=85 L=200 Мерседес Актрос/Аксор представлена по производителю SE-M с артикулом 11173. У данной детали есть аналоги с номерами: 11173, 11173. Патрубки системы охлаждения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия патрубок интеркулера D=85 L=200 Мерседес Актрос/Аксор на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные патрубки системы охлаждения с гарантией от производителя SE-M. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.