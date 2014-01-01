Производитель / Поставщик SE-M № Производителя 11170 Наименование Патрубок интеркулера MB O 500-Series/Setra S400/500-Series d=100 мм, L=150 мм (024 997 0782) SEM Внутренний диаметр 100 Длина [мм] 150

Запчасть патрубок интеркулера Мерседес O 500-Серия/Setra S400/500-Серия d=100 мм L=150 мм (024 997 0782) SEM представлена по производителю SE-M LASTIK с артикулом 11170. У данной детали есть аналоги с номерами: 11170 Патрубки системы охлаждения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия патрубок интеркулера Мерседес O 500-Серия/Setra S400/500-Серия d=100 мм L=150 мм (024 997 0782) SEM на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные патрубки системы охлаждения с гарантией от производителя SE-M LASTIK. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.