Производитель / Поставщик SE-M № Производителя 11156 Наименование Патрубок ретардера MAN D60X90X120 Внутренний диаметр 60 Длина [мм] 120

Запчасть патрубок ретардера МАН D60X90X120 представлена по производителю SE-M с артикулом 11156. У данной детали есть аналоги с номерами: 11156 Патрубки системы охлаждения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия патрубок ретардера МАН D60X90X120 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные патрубки системы охлаждения с гарантией от производителя SE-M. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.