Производитель / Поставщик SE-M № Производителя 11155 Наименование Патрубок MAN 60X80X165 Диаметр [мм] 60 Длина [мм] 165

Запчасть патрубок МАН 60X80X165 представлена по производителю SE-M с артикулом 11155. У данной детали есть аналоги с номерами: 11155, 11155, A2103300475. Патрубки системы охлаждения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия патрубок МАН 60X80X165 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные патрубки системы охлаждения с гарантией от производителя SE-M. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.