|Производитель / Поставщик
|SE-M
|№ Производителя
|11155
|Наименование
|Патрубок MAN 60X80X165
|Диаметр [мм]
|60
|Длина [мм]
|165
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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