Длина [мм] 290

Запчасть патрубок интеркулера МАН ТГА ТГХ ТГС 90*290 H 7 представлена по производителю SE-M с артикулом 11148. У данной детали есть аналоги с номерами: 11148, 11148, 11148. Патрубки системы охлаждения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия патрубок интеркулера МАН ТГА ТГХ ТГС 90*290 H 7 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные патрубки системы охлаждения с гарантией от производителя SE-M. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.