|Производитель / Поставщик
|SE-M
|№ Производителя
|10034
|Наименование
|Ролик натяжной поликлинового ремня MAN D0834/D0836 74х20х34 (51.95800.6076) Sem
|Наружный диаметр 1 [мм]
|74
|Высота 1 [мм]
|34
|Вес [кг]
|0,57
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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