Вес [кг] 0,57

Запчасть ролик натяжной поликлинового ремня МАН D0834/D0836 74х20х34 (51.95800.6076) Sem представлена по производителю SE-M с артикулом 10034. У данной детали есть аналоги с номерами: 10034, 10034. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ролик натяжной поликлинового ремня МАН D0834/D0836 74х20х34 (51.95800.6076) Sem на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SE-M. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.