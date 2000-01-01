Производитель / Поставщик SE-M № Производителя 10033 Наименование Вилка выключения сцепления в сборе MAN КПП Eaton M2000/F2000/L2000 (81.30560.0063S) Sem Вес [кг] 3,02

Запчасть вилка выключения сцепления в сборе МАН КПП Eaton м2000/ф2000/л2000 (81.30560.0063S) Sem представлена по производителю SE-M LASTIK с артикулом 10033. У данной детали есть аналоги с номерами: 10033, 10033, 10033. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия вилка выключения сцепления в сборе МАН КПП Eaton м2000/ф2000/л2000 (81.30560.0063S) Sem на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя SE-M LASTIK. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.