Производитель / Поставщик SE-M № Производителя 10022 Наименование Вилка выключения сцепления в сборе MAN TGA TGX 81324110007 Вес [кг] 3,96

Запчасть вилка выключения сцепления в сборе МАН ТГА ТГХ 81324110007 представлена по производителю SE-M LASTIK с артикулом 10022. Применяется на MAN TGA, MAN TGS, MAN TGX, Ман Тга, Ман Тгс, Ман Тгх. У данной детали есть аналоги с номерами: 020465, 02200003, 03016100A, 082900909310, 10022, 10022, 1315268017. Детали сцеплений и комплекты сцеплений в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить вилка выключения сцепления в сборе МАН ТГА ТГХ 81324110007, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные детали сцеплений и комплекты сцеплений с гарантией от производителя SE-M LASTIK. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.