|Производитель / Поставщик
|SCHOMACKER
|№ Производителя
|29143000
|Наименование
|Рессора ДАФ ЛФ 45 870+870 мм листы толщиной 1/34+1/40 мм шириной 75x74 мм уши P16+S16 мм
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