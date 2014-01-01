Производитель / Поставщик SCANIA № Производителя 280759 Наименование Сальник коленвала ТНВД 30x42x6/6.5 280759, Scania

Запчасть сальник коленвала ТНВД 30x42x6/6.5 280759 Скания представлена по производителю SCANIA с артикулом 280759. У данной детали есть аналоги с номерами: 280759, 2410283010, 01001681B, 11014231B, 1313665, 810071, 8194388. Запчасти топливной системы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник коленвала ТНВД 30x42x6/6.5 280759 Скания на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти топливной системы с гарантией от производителя SCANIA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.