Производитель / Поставщик SCANIA № Производителя 2164195 Наименование Подшипник выжимной KZISZ-5; 4-SERIJA, NEW

Запчасть подшипник выжимной KZISZ-5; 4-SERIJA NEW представлена по производителю SCANIA с артикулом 2164195. У данной детали есть аналоги с номерами: 2164195, 042082, 0691166KM, 082907000380, 113319, 1749125, 1851631. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подшипник выжимной KZISZ-5; 4-SERIJA NEW на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SCANIA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.