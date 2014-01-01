Производитель / Поставщик SCANIA № Производителя 2160199 Наименование Кран печки электрический Сканиия R серии

Запчасть кран печки электрический Сканиия R серии представлена по производителю SCANIA с артикулом 2160199. Применяется на Scania P G R T серии. У данной детали есть аналоги с номерами: 2260247, 4460910060, 64448, CV199, RS022027. Запчасти системы отопления и вентиляции кабины в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить кран печки электрический Сканиия R серии, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти системы отопления и вентиляции кабины с гарантией от производителя SCANIA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.