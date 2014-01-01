Производитель / Поставщик SCANIA № Производителя 2146105 Наименование Тяга рулевая поперечная всборе Голаз-6228

Запчасть тяга рулевая поперечная всборе Голаз-6228 представлена по производителю SCANIA с артикулом 2146105. У данной детали есть аналоги с номерами: 2146105, 050103001620, 119253, 1395614, 1734019, 18581, 1897333. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая поперечная всборе Голаз-6228 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SCANIA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.