Производитель / Поставщик SCANIA № Производителя 2145630 Наименование Крышка редуктора RBP662 Scania 2145630

Запчасть крышка редуктора RBP662 Скания 2145630 представлена по производителю SCANIA с артикулом 2145630. У данной детали есть аналоги с номерами: 2145630, 82077475. Запчасти мостов и редукторов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия крышка редуктора RBP662 Скания 2145630 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти мостов и редукторов с гарантией от производителя SCANIA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.