Производитель / Поставщик SCANIA № Производителя 2119415 Наименование Крестовина дифференциала Scania R770/R640

Запчасть крестовина дифференциала Скания R770/R640 представлена по производителю SCANIA с артикулом 2119415. У данной детали есть аналоги с номерами: 2119415 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия крестовина дифференциала Скания R770/R640 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SCANIA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.