Производитель / Поставщик SCANIA № Производителя 2117621 Наименование Подшипники задней ступицы Скания 6 серии (можно попробовать продать VKBA5423, размер такой же)

Если вы хотите купить подшипники задней ступицы Скания 6 серии (можно попробовать продать VKBA5423 размер такой же), просто позвоните нам! Применяется на Скания 6 серии, Скания S серии с 2016 г. Есть срочная доставка запчастей по Алматы и Петропавловску за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю SCANIA с артикулом 2117621. У данной детали есть аналоги с номерами: 040729, 04072950, 117254, 117256, 2277946, 64496, 84874. Подшипники в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные подшипники с гарантией от производителя SCANIA.